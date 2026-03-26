GROSSETO. Apre lunedì, prossimo 30 marzo, il nuovo centro di raccolta rifiuti di via Giordania al numero 47 (zona industriale nord della città), un’infrastruttura strategica per il sistema di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Grosseto. La struttura, realizzata su un’area di circa 3mila metri quadrati interamente comunale, è stata finanziata anche con fondi Pnrr e punta a rendere più semplice ed efficiente il conferimento da parte dei cittadini, migliorando la qualità della raccolta differenziata. Il progetto orami completato è stato presentato stamattina in municipio. L’investimento complessivo è stato di un milione e 200 mila euro.

I lavori sono iniziati nell’autunno 2023 e rappresentano un passaggio importante nel percorso di riorganizzazione del servizio rifiuti sul territorio. L’obiettivo è quello di offrire un servizio più moderno, accessibile e in grado di rispondere in modo puntuale alle esigenze della comunità.

Un investimento per migliorare il sistema dei rifiuti

Il nuovo centro si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale per rendere il sistema sempre più efficiente e sostenibile. Non si tratta solo di una nuova struttura, ma di uno strumento pensato per facilitare i cittadini nel corretto smaltimento dei rifiuti e incentivare comportamenti virtuosi.

Il centro è un’area attrezzata e controllata dove è possibile conferire direttamente i rifiuti, suddivisi per tipologia. I materiali vengono poi avviati al recupero o allo smaltimento negli impianti autorizzati, senza lavorazioni interne che possano generare odori o rumori.

Come funziona il centro

L’accesso è regolato e organizzato per garantire sicurezza e fluidità. Il percorso interno è strutturato per accompagnare gli utenti nelle operazioni di conferimento, rese più semplici grazie alle vasche posizionate alla stessa quota del piazzale.

All’interno sono presenti 14 vasche per la raccolta differenziata, una pesa per i mezzi pesanti e una bilancia informatizzata per tracciare i conferimenti. È stato realizzato anche un edificio di circa 250 metri quadrati destinato a uffici, servizi e guardiania, oltre a una tettoia per i rifiuti elettrici ed elettronici e quelli pericolosi.

La struttura è dotata di videosorveglianza e di soluzioni attente all’ambiente, come l’impianto fotovoltaico da 15 kWp, illuminazione a led e sistemi per la raccolta delle acque meteoriche. A completare l’intervento anche la messa a dimora di 50 lecci.

Il centro è riservato ai cittadini del Comune di Grosseto, che possono accedere utilizzando la 6Card già in uso per il servizio di raccolta. Gli operatori presenti forniranno assistenza durante il conferimento.

Gli orari di apertura

Il centro di raccolta di via Giordania è aperto:

dal lunedì al venerdì: 9.00 – 12.30 e 15.30 – 18.30

sabato: 8.00 – 12.00

Orari pensati per garantire un’ampia accessibilità durante tutta la settimana e adattarsi alle diverse esigenze dei cittadini.

Quali rifiuti si possono conferire

Nel centro è possibile portare un’ampia gamma di rifiuti, tra cui:

carta e cartone

vetro

plastica e multimateriale

legno e metalli

sfalci e potature

rifiuti ingombranti

pneumatici fuori uso

oli vegetali e minerali

vernici, solventi e detergenti

pile e batterie

farmaci scaduti

apparecchiature elettriche ed elettroniche

rifiuti da costruzione non pericolosi

I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto della normativa vigente.

Un tassello della strategia ambientale

Con questa apertura il Comune rafforza il percorso che ha portato la raccolta differenziata a superare il 70% su tutto il territorio, sia urbano che rurale. Il nuovo centro rappresenta quindi un investimento sul futuro, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente e rendere il servizio sempre più vicino ai cittadini.