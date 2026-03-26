Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.
Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.
SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267
(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)
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