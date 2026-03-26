GROSSETO – Sono nove i comuni della provincia che torneranno al voto nella primavera 2027: Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Manciano, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna e Scansano. Un appuntamento elettorale importante che coinvolgerà oltre 100 mila elettori, compreso il capoluogo. Sono ancora pochi ma già indicativi i primi risultati dell’iniziativa “Il sindaco che vorrei”, il sondaggio lanciato per raccogliere le preferenze dei lettori in vista delle prossime amministrative. Un’iniziativa partita con largo anticipo proprio perché, nonostante manchi più di un anno al voto, in diversi territori il dibattito politico è già entrato nel vivo, tra ipotesi di candidature e primi equilibri da costruire. Grosseto: la sfida si concentra nel capoluogo Nel capoluogo emerge una prima fotografia, ancora parziale ma già significativa. Il nome più votato è Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, con quattro preferenze. Segue Paolo Prisciandaro, commercialista, con tre. Con una preferenza ciascuno compaiono Antonfrancesco Vivarelli Colonna, attuale sindaco di Grosseto che non potrà ricandidarsi, Luca Agresti, assessore comunale, Erica Vanelli, assessore comunale, Ciro Cirillo, consigliere comunale del Partito democratico, Giacomo Cerboni, consigliere comunale indipendente, e Daniela Castiglione, espressione del Movimento 5 stelle. Proprio la presenza di Castiglione offre anche una chiave di lettura ulteriore: tra le preferenze raccolte ci sono anche indicazioni che arrivano da cittadini residenti fuori dal comune, a conferma di come il sondaggio intercetti non solo il consenso locale ma anche la percezione esterna sui possibili scenari politici. Dal punto di vista politico emergono già alcune tendenze: Prisciandaro raccoglie voti coerenti nell’area di centrosinistra, mentre Bramerini ottiene consensi da elettori di schieramenti diversi, configurandosi come un profilo trasversale. Sul fronte opposto, il centrodestra appare al momento diviso su più nomi, senza una candidatura capace di emergere con chiarezza. Orbetello: Casamenti in vantaggio A Orbetello il quadro è più definito. In testa c’è Andrea Casamenti, attuale sindaco uscente che può ripresentarsi anche per un terzo mandato, con due preferenze, seguito da Domenico Covitto con una. Anche in questo caso si evidenzia una certa capacità di allargare il consenso: Casamenti raccoglie indicazioni non solo dall’area di riferimento ma anche da elettori che si collocano fuori dagli schieramenti tradizionali. Castiglione della Pescaia: Saletti parte con base locale A Castiglione della Pescaia il nome indicato è quello di Leonardo Saletti, che raccoglie due preferenze. Entrambi i voti arrivano da residenti del comune, un elemento che evidenzia un radicamento locale già presente. Anche qui le indicazioni arrivano da elettori con orientamenti diversi, confermando una certa trasversalità del consenso. Un primo quadro tra radicamento e trasversalità Pur trattandosi di dati iniziali, emerge già una fotografia interessante. Nei comuni dove le preferenze arrivano dai residenti si iniziano a delineare equilibri politici e possibili leadership locali, mentre alcuni candidati mostrano la capacità di raccogliere consenso oltre i confini degli schieramenti. È il caso di Bramerini a Grosseto, Casamenti a Orbetello e Saletti a Castiglione, nomi che nei primi riscontri sembrano intercettare una platea più ampia rispetto alla propria area politica. Un segnale che conferma come la partita per le amministrative 2027 sia già aperta e destinata a entrare sempre più nel vivo nei prossimi mesi. Le classifiche comune per comune Comune Candidato Preferenze Grosseto Andrea Bramerini 4 Paolo Prisciandaro 3 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 1 Luca Agresti 1 Erica Vanelli 1 Ciro Cirillo 1 Giacomo Cerboni 1 Daniela Castiglione (Movimento 5 stelle) 1 Orbetello Andrea Casamenti 2 Domenico Covitto 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 2 Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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