GROSSETO – Il Toscana Pride 2026 a giugno farà tappa a Grosseto, segnando un ritorno storico per la città maremmana che non ospitava una manifestazione di questo tipo dal 2004.

All’epoca, il Pride si concluse con un grande concerto di Patty Pravo all’Enaoli di Rispescia. Oggi, a distanza di oltre vent’anni, la manifestazione torna con un significato ancora più forte.

“Fiorire è un atto rivoluzionario”

«In una città come Grosseto noi fioriamo. E fiorire è un atto rivoluzionario». È questo uno dei messaggi centrali del Toscana Pride 2026, che sceglie la città per rilanciare un percorso di liberazione, cura e resistenza collettiva.

«Le persone Lgbtqia+ di Grosseto – dichiara la presidente del Comitato, Fiora Branconi – vivono ogni giorno le difficoltà di un territorio dove costruire comunità è complicato, dove la visibilità può diventare un rischio e la solitudine pesa».

Tre parole chiave: cura, liberazione, inarrestabilità

Il percorso politico del Pride si articola attorno a tre concetti fondamentali: «cura, intesa come pratica collettiva che permette alla comunità di crescere anche nei contesti più difficili; liberazione, perché nessuna persona deve essere costretta a nascondersi o ad allontanarsi per essere sé stessa; e inarrestabilità, come risposta alla fatica quotidiana e ai pregiudizi».

In questo contesto, anche la Maremma diventa simbolo di una comunità che resiste e non si arrende, capace di “fiorire” anche in condizioni difficili.

Le rivendicazioni del movimento

Il Toscana Pride 2026 scende in piazza per denunciare la mancanza di politiche efficaci contro la precarietà abitativa e lavorativa, che colpisce in modo particolare le persone LGBTQIA+, ma anche l’assenza di spazi sicuri in molte città toscane, Grosseto compresa. Al centro delle rivendicazioni anche la richiesta di una legge nazionale contro odio e violenza, la tutela delle famiglie omogenitoriali e percorsi di affermazione di genere più accessibili, rapidi e autodeterminati.

«Non siamo un’emergenza – sottolinea il Comitato – ma una comunità che costruisce e non ha più intenzione di essere invisibile».

Grosseto punto di partenza, non periferia

La scelta di Grosseto ha un valore simbolico preciso: dimostrare che anche i territori considerati “periferici” possono diventare luoghi di cambiamento.

«La marginalità non è un destino – spiegano gli organizzatori – ma un punto da cui partire per trasformare ciò che non funziona».

Come partecipare e sostenere l’evento

È possibile aderire al Toscana Pride scrivendo a [email protected] o sostenere l’iniziativa attraverso una donazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.toscanapride.eu.