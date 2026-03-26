GROSSETO – 209 anni dalla fondazione del corpo di Polizia penitenziaria: un anniversario importante che verrà celebrato a Grosseto il 30 marzo alla sala Eden.

Un momento istituzionale che richiama l’attenzione sul lavoro quotidiano svolto da uomini e donne impegnati in contesti penitenziari della provincia, spesso lontani dai riflettori ma centrali per il funzionamento dello Stato.

“La cerimonia – dichiarano le forze dell’ordine – intende valorizzare in modo significativo e visibile l’insieme delle articolazioni territoriali che insistono in Maremma, dai reparti di Polizia penitenziaria delle due case circondariali di Grosseto e Massa Marittima al nucleo provinciale delle traduzione e dei piantonamenti, onde fornire un’immagine reale e coerente con la complessità del ruolo svolto, con impegno costante e corale, nell’ambito del sistema di sicurezza della Nazione. Essa costituisce altresì l’occasione per dare atto di un grazie alle istituzioni del territorio, ad ogni livello, gli enti e le associazioni del volontariato nonché i singoli operatori per le proficue collaborazioni e interazioni che si intrecciano con il ruolo della Polizia penitenziaria, chiamata non soltanto alla sicurezza degli istituti, ma anche a contribuire al percorso di recupero delle persone detenute, secondo quanto previsto dall’articolo 27 delle Costituzione”.

“Accanto alla dimensione istituzionale, emerge un’immagine anche più umana del servizio di polizia che va oltre il solo presidio della legalità: una presenza capace di costruire relazioni, trasmettere fiducia e mantenere un legame con il territorio anche fuori dagli istituti penitenziari – proseguono -. Il motto del Corpo, “Despondere spem munus nostrum” (garantire la speranza è il nostro compito) sintetizza questa duplice missione: sicurezza e reinserimento, fermezza e attenzione alla persona”.

L’appuntamento per la celebrazione dell’annuale del corpo di Polizia penitenziaria vedrà la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. Un’occasione non solo celebrativa, ma anche di riflessione sul ruolo svolto dalla Polizia penitenziaria all’interno della società.

“Nel ricordare questo anniversario, il pensiero va a tutti gli operatori del Corpo, impegnati ogni giorno in un lavoro delicato che richiede equilibrio, professionalità e senso nello Stato”.