GROSSETO – Conto alla rovescia per sabato 28 marzo, quando alle 15 si sfideranno le due maremmane del girone E di Serie D Grosseto e Follonica Gavorrano, al Comunale Carlo Zecchini (foto d’archivio di Paolo Orlando).
Questi i prezzi dei biglietti per i vari settori dello stadio:
Tribuna VIP:
Intero: 50 €
Tribuna Laterale Nord e Sud:
Intero: 18 €
Ridotto 7–12 anni e invalidi (>66%): 10 €
Over 60: 15 €
Fino a 6 anni: GRATUITO
Curva Nord:
Intero: 13 €
Ridotto 7–12 anni e invalidi (>66%): 6 €
Ridotto 13–21 anni: 8 €
Over 60: 10 €
Fino a 6 anni: GRATUITO
Curva Sud
Intero: 13 €
Ridotto 7–12 anni e invalidi (>66%): 6 €
Fino a 6 anni: GRATUITO
Biglietti in vendita sul circuito ciaotickets, nelle ricevitorie autorizzate, alla Tabaccheria Stolzi via Roma, all’edicola la Vasca piazza Rosselli, al Centro sportivo di Roselle secondo orari di apertura e infine anche il giorno della gara al botteghino dello stadio dalle 11.30.
Grosseto e Follonica Gavorrano comunicano inoltre che a seguito dello spostamento della gara fra le stesse per la categoria Under 16 (da calendario fissata proprio a sabato 28 marzo alle ore 18 al centro sportivo di Roselle), al fine di consolidare i rapporti fra le due società gli atleti di entrambe le squadre assisteranno congiuntamente al duello delle prime squadre.