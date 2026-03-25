MASSA MARITTIMA – Importante donazione per l’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima, dove l’associazione Insieme in Rosa ha contribuito a migliorare la qualità dei servizi sanitari con l’acquisto di una nuova apparecchiatura per l’endoscopia digestiva.

Si tratta di una pompa di insufflazione ad anidride carbonica per l’esecuzione delle colonscopie, uno strumento dal valore di oltre 8mila euro. L’utilizzo della CO₂ consente di ridurre il disagio per i pazienti durante l’esame, grazie a un più rapido assorbimento del gas rispetto all’aria, rendendo la procedura meno invasiva e più tollerabile.

Uno strumento già operativo nell’ambulatorio

La donazione nasce da una richiesta avanzata dal dottor Tommaso Balestracci, già direttore della Uosd di Endoscopia digestiva e interventistica, recentemente andato in pensione.

«Insieme alle “fatine” della nostra associazione abbiamo visitato l’ambulatorio dove vengono effettuati questi esami – ha raccontato la presidente Donatella Guidi – ed è stato un piacere vedere la nuova pompa già in funzione accanto ad altre strumentazioni donate in passato. Questo dimostra concretamente l’utilità delle nostre iniziative».

Una rete ospedaliera sempre più efficiente

Alla cerimonia di consegna erano presenti il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro, il direttore a scavalco della Uosd Marco Biscontri e lo staff sanitario.

«Il dispositivo per l’insufflazione della CO₂ – ha spiegato Biscontri – contribuisce ad aumentare ulteriormente la qualità degli esami endoscopici, rafforzando il concetto di rete tra i presidi ospedalieri di Grosseto, Massa Marittima e Castel del Piano, con l’obiettivo di uniformare le prestazioni».

Il ringraziamento dell’ospedale e del personale

Soddisfazione anche da parte del direttore del presidio, Dentamaro: «Questo contributo ci permette di continuare a migliorare la qualità degli esami in tutti i nostri ospedali. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi e al personale sanitario per il lavoro quotidiano».

Presente alla consegna anche il dottor Balestracci, che ha voluto sottolineare il valore dell’impegno dell’associazione: «La generosità e la capacità organizzativa di Insieme in Rosa sono davvero commoventi. Grazie a loro, ogni donazione dei cittadini si traduce in strumenti concreti e utili per migliorare il lavoro medico».

Un legame forte con il territorio

Un gesto di solidarietà che conferma ancora una volta il forte legame tra territorio, associazionismo e sanità pubblica, a beneficio dell’intera comunità.