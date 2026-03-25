Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il 50esimo Trofeo Maremma è nel pieno della sua fase decisiva, con le iscrizioni aperte da una settimana e in chiusura per venerdì 3 aprile. MaremmaCorse 2.0, l’organizzazione, si prepara a celebrare il prestigioso traguardo delle “nozze d’oro” con un percorso che unisce tradizione, spettacolo e contenuti tecnici di grande livello. Nei giorni 11 e 12 aprile la gara proporrà quattro prove speciali diverse, pensate per offrire una sfida completa sulla scia della tradizione, per garantire al pubblico momenti di grande spettacolo lungo tutto il fine settimana.

Sarà Castiglione della Pescaia il vero epicentro organizzativo e sportivo del 50esimo Trofeo Maremma, per la prima volta cuore operativo della gara con partenza e arrivo, direzione gara e sala stampa nei locali della Biblioteca comunale, il parco assistenza e il riordino notturno tra sabato e domenica. Una presenza strutturale completa che sancisce il ruolo centrale assunto dalla città costiera nell’edizione delle “nozze d’oro”, trasformandola nella vera base logistica e sportiva dell’intera manifestazione. Un passaggio significativo, che rappresenta non solo un’evoluzione organizzativa ma anche un segnale forte di continuità territoriale: dal coinvolgimento iniziale del 2025, quando Castiglione della Pescaia aveva ospitato una prima presenza nel programma di gara, alla piena investitura del 2026 come quartier generale del rally, confermando la volontà di rafforzare ulteriormente il legame tra il Trofeo Maremma e uno dei luoghi simbolo della costa maremmana.

Accanto a questo ruolo centrale, resta forte e significativo il legame con Follonica, storica sede della manifestazione, che continuerà a essere protagonista nel programma del rally ospitando la prova speciale spettacolo del sabato sera e tre riordinamenti nel centro cittadino, uno nella giornata di sabato e due nella giornata di domenica. Una presenza importante che testimonia la continuità con la tradizione e il rapporto consolidato tra la manifestazione e la città che per decenni ne è stata il punto di riferimento organizzativo.

Il programma si aprirà sabato sera con la prova speciale spettacolo “Follonica”, mentre domenica il confronto entrerà nel vivo con i tre classici tratti cronometrati di “Tirli”, “Gavorrano” e “Capanne”, ripetuti tre volte ciascuno per un totale di dieci prove speciali e 64 chilometri competitivi. Un format compatto ma intenso, costruito su strade simbolo della storia della gara.

A inaugurare la competizione sarà la prova speciale “Follonica”, atteso ritorno dopo alcune stagioni di assenza. Si tratta di un tratto breve ma estremamente tecnico, disegnato attorno al Palazzetto dello Sport e caratterizzato da inversioni, chicane e curve lente che metteranno subito alla prova precisione e concentrazione degli equipaggi. La variabile dell’imbrunire renderà ancora più suggestivo il contesto agonistico, trasformando il prologo del sabato sera in un momento spettacolare e decisivo per impostare al meglio la gara della domenica.

Tra i tratti più rappresentativi della manifestazione figura la prova speciale “Tirli”, tornata protagonista lo scorso anno dopo un lungo periodo di assenza e confermata anche per questa edizione celebrativa.

La speciale si sviluppa tra i territori di Scarlino e Castiglione della Pescaia con un avvio stretto e mediamente veloce, caratterizzato da fondo insidioso e grip difficile da interpretare. Il tratto conduce quindi al celebre dosso di Tirli, uno dei punti iconici della gara, prima di proseguire con una sezione in salita su carreggiata più ampia ma tecnica. Dopo una breve discesa si arriva a uno spettacolare tornante sinistro che introduce l’ultima parte del tratto cronometrato, con fine prova posizionato sotto l’abitato di Tirli.

Molto selettiva anche la prova speciale “Gavorrano”, confermata con partenza da Caldana su carreggiata medio-larga e particolarmente scivolosa: subito una discesa con un ritmo crescente fino all’abitato di Ravi, in un’alternanza di tratti veloci e tornanti spettacolari. All’interno del paese sono previste due varianti di rallentamento, mentre nella seconda parte, in prossimità della Miniera Marchi, la strada torna veloce ma intervallata da curve tecniche.

Il tratto finale conduce alla celebre inversione “del Castagno” e prosegue poi in leggera salita verso località Finoria, dove un’ulteriore inversione introduce l’ultimo segmento prima del fine prova, posto in area parcheggio e caratterizzato da un’ultima inversione molto spettacolare. Completa il quadro la prova speciale “Capanne”, altro grande classico del Trofeo Maremma che torna dopo la pausa della scorsa edizione, che si aprirà con un suggestivo affaccio sul Lago dell’Accesa proponendo subito un tratto veloce, seguito da una sezione più tecnica che conduce all’abitato di Capanne. Da qui la strada torna scorrevole con un segmento in salita prima della discesa medio-veloce conclusiva, caratterizzata da due tornanti finali tradizionalmente molto seguiti dal pubblico. Il fondo scivoloso e la carreggiata medio-larga renderanno questa speciale particolarmente selettiva e decisiva ai fini della classifica.

Giovedì 9 aprile e venerdì 10 aprile sono in programma la distribuzione del road book e il briefing obbligatorio presso la Biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, sede anche della Direzione Gara e della sala stampa.

Nella giornata di venerdì si svolgeranno inoltre le ricognizioni del percorso, con le prove speciali “Tirli”, “Gavorrano” e “Capanne” dalle ore 10.00 alle 18.00 e la “Follonica” dalle ore 19.00 alle 20.00.

Sempre venerdì sarà aperto l’accesso al parco assistenza di Piazza del Mercato a Castiglione della Pescaia, fulcro logistico della manifestazione.

Sabato 11 aprile la giornata inizierà con le verifiche sportive e tecniche, seguite dallo shakedown sulla Strada Provinciale Gavorranese, tratto finale della prova “Gavorrano”, in programma dalle 11.00 alle 15.00.

Alle 15.00 sarà pubblicato l’ordine di partenza e alle 17.30 scatterà ufficialmente la gara da via Cristoforo Colombo, a Castiglione della Pescaia.

Nel tardo pomeriggio si disputerà la prova speciale spettacolo “Follonica”, seguita dal riordino notturno sempre a Castiglione della Pescaia.

Domenica 12 aprile la competizione riprenderà alle 7.00 con l’uscita dal riordino notturno e lo svolgimento delle tre prove speciali “Tirli”, “Gavorrano” e “Capanne”, ciascuna ripetuta tre volte nel corso della giornata, intervallate dai riordinamenti previsti a Follonica e dalle soste di assistenza a Castiglione della Pescaia. L’arrivo finale del primo concorrente è previsto alle 18.00 in via Cristoforo Colombo, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione sul palco. Le classifiche ufficiali saranno esposte a partire dalle 18.30.