CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lunedì 23 marzo si è tenuta presso Palazzo Valentini a Roma la cerimonia di riconferma e nuove investiture per gli Ambasciatori del Gusto, figure emblematiche che rappresentano e promuovono la filosofia dell’associazione nel proprio settore di appartenenza.

Per la Maremma è stata annunciata una due importante riconferme: Matteo Donati, del ristorante Donati a Castiglione della Pescaia, riconfermato per il terzo anno consecutivo come Ambasciatore del Gusto per la Città di Grosseto, professionista che si è sempre distinto per la sua passione e dedizione nella promozione della qualità delle materie prime, portando il valore della nostra terra ben oltre i confini toscani e contribuendo a far conoscere le eccellenze della Maremma.

Cosa è Doc Italy?

Doc Italy è un’associazione che riunisce esperti e produttori del settore enogastronomico, impegnati nella valorizzazione delle eccellenze italiane. Attraverso la figura degli Ambasciatori del Gusto, l’associazione promuove i prodotti tipici e le tradizioni culinarie italiane, sostenendo la qualità e la sostenibilità della filiera agroalimentare.

L’obiettivo è diffondere la conoscenza e l’apprezzamento delle specialità regionali sia in Italia che all’estero, mantenendo vivo il legame con il territorio e le sue tradizioni.