CAPALBIO – Proteggere e valorizzare l’arte e la cultura del territorio. È questo l’obiettivo al centro delle operazioni di restauro dei cicli decorativi presenti all’interno della sala Puccini di Palazzo Collacchioni. Un intervento, cominciato nel mese di febbraio, volto a riqualificare uno dei luoghi più rappresentativi del territorio capalbiese.

“L’intervento di restauro – commenta Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – segue quello di sostituzione degli infissi del Palazzo, eseguito nei mesi scorsi. L’alta attenzione alla conservazione del patrimonio culturale, unitamente al recupero di tutti i beni comuni, in collaborazione e con la supervisione della Soprintendenza, è l’obiettivo primario della nostra amministrazione. Prossimamente seguiranno altri interventi di restauro di Palazzo Collacchioni, tanto che sono già in corso nuove indagini e attività di monitoraggio da parte del personale competente per poter superare altre criticità”.

Le operazioni di restauro sono state realizzate a seguito del distacco di intonaco e della risalita dell’umidità. L’intervento di recupero è stato svolto dalla restauratrice Silvia Scalia.

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