GROSSETO – Domenica di grande tennis negli impianti Uisp a Grosseto, dove il maestro Ezio Scali ha coordinato una maratona di match che ha coinvolto agonisti e amatori. Nel torneo doppio Silver, la coppia composta da Michele Palma e Beniamino Neri ha dettato legge, superando in semifinale il duo Perry Miracco e Luigi Giacopelli per 6/2 6/4, per poi imporsi in finale sui fratelli Paolo e Piero Meini con un doppio 6/3. I Meini erano arrivati all’atto conclusivo dopo una battaglia vinta 11/9 al tie-break decisivo contro Giovanni Randazzo e Carlo Lo Monaco.

Nel tabellone Gold, Ezio Scali e Andrea Ceselli si sono fermati solo in finale. Dopo aver battuto Picchi e Ciavatta, si sono arresi per 6/2 6/2 a Nicolò Palmaverdi e Matteo Stefani, che in precedenza avevano regolato Sensi e Guerri.

Molta adrenalina anche per lo Shoot Out, la formula open con tie-break a 11 punti: qui Marco Romani e Giacomo Grechi hanno vinto una finale tiratissima per 11/9 contro Neri e Palma, confermandosi i più freddi nei momenti chiave dopo aver eliminato nei quarti Giacopelli e Ceraolo.

La vera novità è stata lo spettacolare One Shock Shot, il torneo basato su un unico punto secco ispirato ai grandi eventi di Melbourne. Su 25 partecipanti, a trionfare è stato il giovane Simone Guidoni, che in una finale al cardiopalma ha battuto Marco Romani.

“L’obiettivo – ha spiegato Scali a fine giornata – era riunire tutti i livelli, dai bambini ai classificati. Abbiamo voluto questo evento come momento di sport e di socializzazione, una domenica tra amici, con la voglia soprattutto di divertirsi e stare insieme e celebrare il tennis”.