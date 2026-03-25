GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 25 marzo 2026

Ariete – Determinazione forte ma da gestire.

Toro – Concretezza e calma.

Gemelli – Dialogo efficace.

Cancro – Sensibile ma deciso.

Leone, segno del giorno – Carisma naturale e sicurezza. Oggi puoi guidare un progetto o una situazione con eleganza e fermezza.

Consiglio escursione: sali alla Rocca di Montemassi, da cui lo sguardo domina la Maremma: forza e visione ampia come la tua energia.

Vergine – Precisione premiata.

Bilancia – Diplomazia costruttiva.

Scorpione – Profondità serena.

Sagittario – Entusiasmo concreto.

Capricorno – Stabilità solida.

Acquario – Creatività disciplinata.

Pesci – Empatia equilibrata.