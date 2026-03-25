GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 25 marzo 2026
Ariete – Determinazione forte ma da gestire.
Toro – Concretezza e calma.
Gemelli – Dialogo efficace.
Cancro – Sensibile ma deciso.
Leone, segno del giorno – Carisma naturale e sicurezza. Oggi puoi guidare un progetto o una situazione con eleganza e fermezza.
Consiglio escursione: sali alla Rocca di Montemassi, da cui lo sguardo domina la Maremma: forza e visione ampia come la tua energia.
Vergine – Precisione premiata.
Bilancia – Diplomazia costruttiva.
Scorpione – Profondità serena.
Sagittario – Entusiasmo concreto.
Capricorno – Stabilità solida.
Acquario – Creatività disciplinata.
Pesci – Empatia equilibrata.