CINIGIANO – La biblioteca comunale “Massimo Fabiani” promuove attività ludiche, didattiche e formative per ogni fascia di età, affermandosi come punto di riferimento per il territorio.

L’Amministrazione guidata da Luciano Monaci, in collaborazione con la Proloco di Monticello Amiata, incaricata della gestione della biblioteca, ha scommesso e investito fin dall’inizio sulla cultura e sulla formazione. Attraverso l’adesione alla Rete grossetana delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione (Rete Grobac) nel luglio 2025 e la collaborazione con la Consulta della cultura, l’ente ha restituito questo spazio alla cittadinanza.

Oltre alle consuete attività di prestito e consultazione, la biblioteca ha arricchito la propria offerta con presentazioni di libri, incontri con esperti su temi d’attualità e territorio, nonché rilevanti proposte destinate ai bambini e ai ragazzi. Proprio per loro, è stato pensato e avviato il progetto “Il doposcuola”, un servizio di supporto allo studio dedicato agli alunni delle scuole del comune. L’obiettivo è quello di fare da ponte tra scuola, famiglia e studenti e allo stesso tempo di avvicinare i ragazzi ai libri e alla lettura. Inoltre, nelle ultime settimane ha preso avvio la seconda edizione di “English unlocked”, un corso per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni mirato ad ampliare la conoscenza della lingua inglese in un contesto interattivo e ludico.

«La biblioteca – dichiara Leonardo Meini, consigliere con deleghe alla scuola e alla cultura – è stata fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo una priorità: una promessa durante la campagna elettorale e una realtà consolidata a due anni scarsi dalle elezioni. In un’epoca difficile come la nostra, caratterizzata da un forte individualismo e da realtà virtuali, la comunità, credo ogni comunità, deve riscoprire il valore dell’incontro, del dialogo, dello scambio. Entrare in queste quattro mura e vedere gruppetti di bambini che svolgono i compiti insieme, con la voglia di esserci e di fare, è la migliore ricompensa che potevamo aspettarci per il nostro lavoro. Un doveroso ringraziamento va rivolto a Serenella Marini, la nostra bibliotecaria che porta avanti con passione e professionalità le tante attività, e a Liana Guerrini, la volontaria che con amore e competenza gestisce le attività di supporto allo studio e non solo».

La biblioteca sorge nella parte sottostante di Palazzo Bruchi, un prestigioso edificio storico di Cinigiano, e nel 2019 è stata intitolata a “Massimo Fabiani”, persona che è stata particolarmente attiva nella vita culturale e sociale della comunità.

La biblioteca è aperta nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00. Per informazioni, richieste e suggerimenti: [email protected].