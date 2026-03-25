MONTE ARGENTARIO – Prosegue l’impegno del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la sicurezza idraulica nell’area di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario.

Il fosso Castagneto, nell’unità idrografica Albegna, è stato oggetto di lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica, al fine di migliorare la capacità di deflusso e ridurre il rischio di allagamenti.

“L’intervento ha riguardato anche la tutela della pubblica incolumità, poiché il corso d’acqua scorre sotto i ponti delle strade comunali dell’abitato di Porto Ercole – afferma Cb6 -. Le operazioni, inserite nel piano delle attività di bonifica, sono state eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna”.