CAPALBIO – Un’altra tragedia sull’Aurelia all’alba di oggi, 25 marzo, all’altezza di Capalbio, dove un’auto e un camion si sono scontrati violentemente.

Il bilancio è pesantissimo: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, insieme al personale sanitario del 118. È stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso.

A causa dell’incidente, il tratto di Aurelia interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione nelle prime ore del mattino.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

Notizia in aggiornamento