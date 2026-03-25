ORBETELLO – Dopo l’ennesimo grave incidente avvenuto sull’Aurelia, arriva duro il commento del consigliere provinciale e comunale di Orbetello per Avs Sinistra Italiana, Valentino Bisconti.

“Innanzitutto esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alla famiglia della vittima e vicinanza al ferito grave – dichiara – ma la rabbia oggi supera il dolore: non siamo più disposti ad accettare passivamente questo bollettino di guerra”.

“Sicurezza sul lavoro e infrastrutture”

Nel suo intervento, Bisconti punta il dito contro le condizioni della strada e le ripercussioni per chi la percorre quotidianamente: lavoratori, pendolari e trasportatori.

“È inaccettabile che nel 2026 andare a lavoro significhi rischiare la vita su un’arteria che cade a pezzi. La sicurezza sul lavoro passa anche dalle infrastrutture: chi viaggia sull’Aurelia per dovere non può essere lasciato solo”.

Il consigliere esprime inoltre “totale solidarietà a tutti i lavoratori” che ogni giorno attraversano questo tratto per motivi professionali.

Il tratto Albinia–Capalbio sotto accusa

Al centro delle critiche, in particolare, il tratto compreso tra Albinia e Capalbio, definito da Bisconti una vera e propria “striscia di sangue”.

Secondo il consigliere, negli anni sarebbero state ignorate interrogazioni e richieste di intervento, mentre le risorse per la messa in sicurezza sarebbero state “sottratte o disperse”. Nel mirino anche i lavori incompiuti, come quelli del ponte sull’Albegna, fermi da tempo.

Richiesta di interventi immediati

Parole durissime anche nei confronti del Governo e del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: “Se questo è il modo di gestire le infrastrutture, dovrebbe dimettersi immediatamente”.

Bisconti chiede un piano straordinario urgente per la sicurezza della strada e si appella anche al prefetto affinché vengano presi provvedimenti concreti.

“Pronti alla protesta”

Infine, l’avvertimento: senza risposte rapide, potrebbero partire manifestazioni di protesta sul territorio.

“La vita di chi lavora vale più della vostra inerzia”, conclude.