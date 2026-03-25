CAPALBIO – “Un’altra vittima e tre feriti gravi, questo il bilancio ad ora dell’ennesimo tragico incidente di stamani sulla Statale Aurelia, in quei 12 km ormai diventati i più pericolosi d’Italia – è la dichiarazione del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda –. Da anni e fino ai mesi scorsi, come Camera di Commercio coordinando tutte le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e coinvolgendo anche la società civile, abbiamo promosso azioni di sensibilizzazione e di protesta per sollecitare la politica tutta a realizzare la messa in sicurezza dell’Aurelia. Abbiamo sottolineato di partire dai 12 km più pericolosi nel Comune di Capalbio, scenario anche dell’ultimo incidente mortale e purtroppo ad oggi i dati ci danno ragione”.

“Con grande amarezza, nulla è stato fatto. Il 7 ottobre scorso, quando ho incontrato a Livorno il Ministro Matteo Salvini al quale ho consegnato l’aggiornamento del Libro Bianco sulle Infrastrutture, mi aveva rassicurato che entro la fine dell’anno avremmo avuto notizie in merito all’inizio dell’iter burocratico – prosegue Breda – ‘Niente asfalto’, ma almeno notizie concrete per arrivare al primo metro quadrato di strada, le aspettavamo: invece nessuna notizia anche dopo una lettera di richiesta di riscontro che ho inviato al Ministro congiuntamente a tutte le organizzazioni”.

“A sud della provincia di Grosseto si continuano a contare le vittime ed in quella di Livorno si attende l’ammodernamento di una viabilità indispensabile per dare sviluppo all’intera costa toscana, oltre che per la sicurezza ai cittadini che la percorrono – chiude Breda – Di certo, di quella che doveva essere un’autostrada e che credo non lo sarà più, resta solo il casello di Vada, che in rapporto ai km percorsi è il più caro d’Italia. Credo che tutte le forze politiche del nostro territorio ad ogni livello si debbano unire per fare tutto ciò che è necessario affinché si realizzi quest’opera in tempi rapidissimi. Per questo accolgo con favore l’invito del Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola ad una mobilitazione congiunta, confermando fin da ora il nostro impegno a sostenere qualsiasi azione per arrivare ad intervenire, finalmente, sull’Aurelia”.