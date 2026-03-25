GROSSETO – È Matteo Donati, chef e presidente dei Cuochi Grossetani, l’ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”. Donati, eletto nel 2026, fa il punto sulla ripartenza del settore dopo il post Covid e sulle prospettive della cucina maremmana.

«È una sfida interessante – spiega Donati –. L’associazione aveva perso slancio, ma stiamo lavorando per rilanciarla con corsi di aggiornamento e nuove iniziative. La risposta del territorio è positiva e la campagna tesseramenti 2026 sta andando bene».

Il ruolo degli chef va oltre la cucina. «Siamo ambasciatori del territorio – sottolinea –. Attraverso i nostri piatti raccontiamo la Maremma e i suoi prodotti». Un impegno che si è tradotto anche in esperienze fuori provincia: durante gli eventi legati alle Olimpiadi Milano-Cortina, la delegazione grossetana ha partecipato a iniziative promozionali a Milano.

«Abbiamo preparato piatti simbolo come l’acquacotta, un risotto al colombaccio e altre eccellenze del territorio – racconta –. La nostra forza è la qualità delle materie prime e il lavoro dei produttori».

Spazio poi agli appuntamenti dell’estate. Donati è anche coordinatore degli chef della Festa di Sole, che tornerà con la tradizionale cena di gala. «La data è il 29 giugno – annuncia –. Sarà un evento importante, con nuovi chef e sorprese».

Un’occasione per promuovere la cucina locale e rafforzare il legame tra territorio, professionisti e comunità.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social:

Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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