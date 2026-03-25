FOLLONICA – Entra nel vivo la stagione agonistica di due giovani nuotatori follonichesi. Il classe 2007 Andrea Dondoli (foto d’archivio di R. Cueto), campione italiano 2024 nei 100 rana Juniores e Matteo Landi, classe 2012, reduce dai tre bronzi ai Regionali di categoria a Livorno, parteciperanno per la prima volta ai Criteria Nazionali a Riccione, che si terranno dal 29 marzo al 2 aprile.

I due follonichesi, tesserati entrambi con la società Rari Nantes Florentia, sono allenati da Roberto Merlini e Andrea Bronzi; per loro grandi sessioni di lavoro e allenamento al massimo della concentrazione per un evento che vedrà circa duemila atleti da tutta Italia.