FOLLONICA – La giunta comunale di Follonica ha approvato il nuovo Manuale operativo, un documento strategico che riordina, semplifica e coordina la complessa normativa in materia di eventi. L’obiettivo è duplice: sostenere lo sviluppo delle attività di spettacolo sul territorio e, contemporaneamente, garantire il pieno rispetto della legalità e dei diritti dei residenti.

La vera novità rispetto al passato è l’integrazione organica tra le norme di pubblica sicurezza nazionale (Tulps) e il Regolamento comunale per la disciplina delle Attività rumorose. Il nuovo manuale integra e completa il precedente disciplinare, rendendo vincolante la presentazione della Valutazione previsionale acustica o della Deroga (semplificata o ordinaria) insieme ai titoli abilitativi di polizia. In questo modo, ogni evento sarà valutato non solo per la sicurezza dei partecipanti, ma anche per il suo impatto ambientale e acustico.

Il vicesindaco e assessore alle attività produttive Danilo Baietti sottolinea l’importanza della legalità come motore dello sviluppo: “Con l’adozione di questo Manuale diamo finalmente una direzione chiara a chi vuole investire in cultura e spettacolo a Follonica. Non si tratta solo di burocrazia, ma di una vera operazione di sintesi che mette al centro la legalità e la sicurezza. Vogliamo una città viva, dove il divertimento sia sinonimo di rispetto delle regole e dei diritti di tutti i cittadini. Questo documento è la garanzia che ogni evento avvenga all’interno di una cornice di massima tutela”.

“Abbiamo voluto dotare gli uffici e le imprese di uno strumento agile e completo – continua -. Integrando le norme sul rumore, che prima non erano richiamate esplicitamente nei disciplinari, eliminiamo ogni ambiguità interpretativa. Per le attività produttive del territorio, il Manuale rappresenta un vantaggio competitivo: procedure certe, tempi definiti e la sicurezza di operare in armonia con la tutela ambientale e la quiete pubblica. È un passo avanti fondamentale per la modernizzazione della nostra macchina amministrativa”.