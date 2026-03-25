FOLLONICA – Pubblicata la graduatoria definitiva per il diritto alle case popolari di Follonica. A farlo sapere è l’Amministrazione comunale, facendo riferimento anche alla revisione della graduatoria dovuta alla sentenza di gennaio della Corte Costituzionale.

La Corte, con la decisione depositata lo scorso 8 gennaio, aveva infatti dichiarato l’illegittimità della lettera c-1 dell’Allegato B alla legge regionale 2/2019. La norma annullata prevedeva l’assegnazione di punteggi aggiuntivi basati sulla “storicità” della presenza per residenza anagrafica o prestazione lavorativa nel territorio comunale. Secondo i giudici della Consulta, tale meccanismo violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto il diritto all’abitazione deve essere prioritariamente garantito sulla base dell’effettivo disagio economico e sociale e non della durata della permanenza in un determinato luogo.

A seguito della sentenza, gli uffici comunali avevano proceduto con tempestività a pubblicare nuovamente la graduatoria provvisoria aggiornata, predisposta sulla base dei criteri dichiarati incostituzionali, a seguito del riesame d’ufficio tutte le domande presentate dai cittadini, provvedendo al ricalcolo dei punteggi tramite l’eliminazione dei bonus legati alla residenza storica o all’attività lavorativa continuativa ed infine a elaborare una nuova graduatoria provvisoria, che riflette ora esclusivamente i criteri di bisogno validati dalla Corte.

La graduatoria, definitiva, è consultabile sul sito del Comune di Follonica.

“A seguito della sentenza della Corte Costituzionale – dichiara l’assessore alle Politiche abitative Sandro Marrini -, è stato rimosso un criterio che penalizzava molti nuclei familiari. Con questo ricalcolo, e con la pubblicazione della graduatoria definita, abbiamo lo strumento ufficiale per l’assegnazione degli alloggi disponibili”.