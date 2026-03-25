Foto di repertorio

TALAMONE – Il grande spettacolo della vela giovanile approda a Talamone nel fine settimana del 28 e 29 marzo, quando il Circolo della Vela Talamone ospiterà la seconda tappa zonale della classe Optimist, appuntamento inserito nel calendario ufficiale del Campionato della II Zona. Sono trenta al momento gli equipaggi iscritti, pronti a sfidarsi nelle acque del golfo. Le regate si disputeranno nello scenario del golfo di Talamone, un campo di gara naturale che, per caratteristiche tecniche e condizioni di vento, rappresenta uno dei contesti più formativi e apprezzati della vela italiana. Il programma entrerà nel vivo sabato 28 marzo, con il segnale di avviso della prima prova fissato alle ore 13 dal Comitato di Regata. La gestione delle prove in mare sarà affidata agli Ufficiali di Regata del Circolo della Vela Talamone, affiancati dal team posaboe, a garanzia di professionalità, esperienza e correttezza nello svolgimento delle competizioni. Fondamentale, come da tradizione, il contributo dei soci del Circolo, impegnati nell’organizzazione e nella gestione logistica dell’evento. Dalle operazioni a terra al supporto in acqua, fino alle fasi di alaggio e varo, il lavoro dei volontari rappresenta un elemento centrale per la riuscita della manifestazione.

“Siamo orgogliosi di ospitare questa tappa del campionato zonale – ha dichiarato il direttore sportivo e vicepresidente del Circolo della Vela Talamone, Riccardo Savorani – Vedere queste nuove leve pronte a sfidarsi nel nostro golfo è la prova che la vela giovanile è viva e in forte crescita. Il nostro obiettivo non è solo agonistico, ma educativo: vogliamo offrire a questi giovanissimi atleti un’organizzazione impeccabile e un clima di sana sportività. Un ringraziamento speciale va ai nostri soci e agli amici del Circolo della Vela Talamone, il cui supporto è fondamentale per la riuscita di manifestazioni di questo livello”.

La manifestazione si concluderà domenica 29 marzo con la cerimonia di premiazione, in programma nello spazio antistante la segreteria regate, di fronte al porto, momento finale per celebrare i vincitori e ringraziare partecipanti, famiglie e volontari. Buon vento ai giovani protagonisti della vela.