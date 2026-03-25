CAMPAGNATICO – Un risultato senza precedenti che accende i riflettori sulla zootecnia maremmana. L’azienda agricola Oasi del Pianettino guidata da Claudio Inchingolo e suo padre Gianfranco, ha segnato un punto storico per la razza ovina Appenninica, aggiudicandosi il Top price nazionale durante la terza edizione dell’Asta degli arieti svoltasi presso il Centro genetico di Assonapa.

Un’asta da 2.450 euro: cifre mai viste per la razza Appenninica

L’esemplare presentato da Claudio Inchingolo, titolare dell’azienda, è stato battuto per la cifra record di 2.450,00 euro (Iva esclusa). Si tratta di una quotazione eccezionale per il comparto degli ovini da carne, che polverizza i parametri degli anni passati.

«Fino a poco tempo fa, 1.000 euro per un montone era già considerata un’ottima cifra – spiega Claudio Inchingolo – Quest’anno il salto è stato eclatante. È il segno che gli allevatori credono finalmente nel miglioramento genetico e che il mercato sta riprendendo lo spazio che merita». L’ariete dei record è stato acquistato dall’azienda Sensi Francesco e Belluzzi Lorenzo di Verghereto (FC).

La rivoluzione genetica e il ruolo di Assonapa

Il successo dell’Oasi del Pianettino non è frutto del caso, ma di un rigoroso percorso di selezione quarantennale coordinato da Assonapa (Associazione nazionale della pastorizia). L’ariete ha superato il 46° ciclo di Performance test, risultando idoneo secondo la valutazione morfologica e giudicato positivamente per l’indice Blup, lo strumento che in sostanza ne certifica l’alto valore genetico.

Secondo Inchingolo, la svolta è arrivata con la nuova direzione di Silverio Grande e il ritorno ai test dopo una pausa di dieci anni: «Sono cambiati i parametri di valutazione e questo ha dato fiducia a tutto il comparto». La razza Appenninica, storicamente diffusa tra Maremma, Umbria, Emilia-Romagna e Marche, come racconta l’allevatore, è stata affinata nel tempo grazie alla fondamentale collaborazione con l’Università di Perugia (Prof.ssa e prof. Sarti e Prof. Panella).

Allevamento eroico: tra biodiversità e l’incubo predazioni

Nonostante il trionfo nazionale, il lavoro quotidiano a Campagnatico resta una sfida di resistenza. L’azienda di Inchingolo è un presidio di biodiversità in un territorio sempre più difficile.

«Nella scorsa primavera ho subito una quindicina di attacchi: predazioni da lupo dovute all’aumento indiscriminato del numero dei predatori che, di fatto, non hanno nessun antagonista in natura – denuncia Inchingolo – Oggi siamo costretti a guardare le pecore a vista. Se le perdi un attimo, rischiano di sparire. Questo ci toglie tempo prezioso per il lavoro nei campi».

L’azienda aderisce al marchio IGP Agnello del Centro Italia, nonostante le difficoltà logistiche legate alla distanza dai mattatoi «Quello più vicino è ad Arezzo – ricorda Inchingolo – ma cerchiamo di fare il possibile. Anche per raccontare che la qualità ha un grande lavoro dietro, nonostante si inizi a parlare di carne sintetica, un prodotto che abbatte la biodiversità e non la crea né la valorizza come dice qualcuno. Si tratta di qualcosa che è molto lontano da un prodotto genuino e naturale anche se viene venduto come tale, in barba a chi crea biodiversità a partire dalle essenze che sceglie per il pascolo».

«Vorrei ricordare che la pastorizia è importantissima anche per la tutela del territorio – sottolinea Inchingolo – perché tiene curati terreni che altrimenti sarebbero abbandonati alle sterpaglie. I recenti e devastanti incendi che hanno colpito i comuni di Cinigiano e altre zone rurali della Maremma parlano chiaro. Sono un esempio di come l’abbandono del presidio attivo nelle campagne, arrivi a mettere a rischio anche i centri abitati».

Claudio Inchingolo, che ha scelto di restare in azienda subito dopo le superiori e di fare di quel presidio un’attività che passa da generazione a generazione, continua a guardare avanti: «La passione c’è sempre stata, fin da quando vincemmo la mostra nazionale nel 2015 – conclude – Ora, forti di questo record, l’obiettivo è consolidare il risultato continuando a investire sulla qualità della razza appenninica».