GROSSETO – Aria fredda in arrivo dal Nord Europa con transito di un rapido fronte, tra oggi e domani. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per tutta la giornata di domani, giovedì, che interesserà le zone nord-orientali della regione.
Un altro codice giallo per vento si estenderà progressivamente a tutta la regione a partire, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì, dalle aree appenniniche a nord e da quelle centrali, fino alla mezzanotte di domani. Infine codice giallo per mareggiate, con estensione, dalle 21 di oggi, dalle zone centro-settentrionali e isole a quelle meridionali, compresa tutta la costa della Maremma.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.