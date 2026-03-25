GROSSETO – Sono sei i comuni che andranno al voto in provincia di Grosseto nella primavera del 2027. Si tratta di un appuntamento elettorale molto importante perché interesserà più di 100 mila elettori e perché tra i comuni al voto c’è anche il capoluogo.

Le passate elezioni si erano tenute nell’autunno del 2021 dopo l’emergenza Covid e si terranno nel 2027 per allineare le elezioni ad altri comuni italiani e per riportare l’appuntamento con il voto in primavera.

Per questo, come abbiamo fatto anche in passato, abbiamo deciso di lanciare la l’iniziativa “Il sindaco che vorrei”. Lo facciamo con grande anticipo considerando proprio il fatto che nonostante manchi più di un anno alle prossime amministrative già in diversi comuni si è aperto il dibattito pubblico sul futuro politico dei territori e delle candidature possibili.

I comuni al voto

Come dicevamo sono 9 e tra questi soltanto Grosseto supera i 15mila abitanti: in questo caso si vota con doppio turno ed eventuale ballottaggio. In tutti gli altri invece si vota con turno unico (chi prende più voti viene eletto sindaco). Ma andiamo a scoprire quali sono i comuni chiamati alle urne: Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Capalbio, Grosseto, Manciano, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Scansano. Centrale sarà la partita che si gioca nel capoluogo non soltanto per il numeri di abitanti, 80 mila,

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Non si tratta di una rilevazione statistica, ma solo di un modo per far esprimere le opinioni dei lettori.

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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