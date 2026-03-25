ROCCASTRADA – Riapre a partire dal 3 aprile l’ufficio informazioni ed accoglienza turistica di Roccastrada nella sede di Corso Roma (di fronte al palazzo comunale) a cura dell’associazione Pro Loco Roccastrada che ne cura la gestione.

La sede dello Iat (Informazioni ed accoglienza turistica) si trova nel centro del paese in una zona facilmente raggiungibile da turisti e visitatori, ma anche in posizione strategica in funzione dell’animazione che la locale Pro Loco organizza durante tutto il corso dell’anno.

L’ufficio sarà aperto dal 3 aprile e resterà aperto fino a tutto settembre. L’Ufficio resterà comunque a disposizione anche nei restanti periodi dell’anno per l’organizzazione o la gestione di specifici eventi turistici e culturali.

“L’ufficio Iat di Roccastrada, anche in relazione alle nuove competenze previste dalla recente Legge regionale sul turismo, sarà in collegamento con gli uffici Iat dell’ambito turistico Maremma Toscana Area Nord del quale fa parte il Comune di Roccastrada insieme ai Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino – spiega il Comune -. L’obiettivo è fare rete con gli uffici degli altri comuni per la condivisione della comunicazione, degli eventi e dell’ospitalità, con lo scopo di ottimizzare e migliorare i flussi turistici che ci auspichiamo che in questa stagione, tornino ad essere sostanziosi”.

Orari di apertura: l’info point che aprirà venerdi 3 aprile effettuerà per il mese di aprile il seguente orario di apertura: nei giorni di sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 e di domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 (compreso il giorno di Pasqua); apertura straordinaria il giorno 3 aprile con orario dalle 16.00 alle 18.30 e nel giorno di Pasquetta, lunedi 6 aprile, dalle 10.00 alle 12.30. A partire dal mese di maggio e per tutto il periodo estivo, l’orario di apertura verrà ampliato in relazione all’andamento della stagione turistica.

“Durante la stagione turistica verranno organizzati una serie di eventi all’insegna della scoperta e della valorizzazione del territorio – prosegue il Comune -: sono già allo studio per la primavera una serie di passeggiate alla scoperta delle antiche dimore con la collaborazione di guide ambientali qualificate e per le quali, non appena saranno disponibili, verranno comunicate date e modalità organizzative. Ma faranno da cornice alla stagione 2026 anche altri eventi come mostre, trekking urbani, escursioni a Castelli e riserve naturali presenti nel nostro territorio. Gli operatori che lavorano nell’ambito del turismo (strutture ricettive, agriturismi, aziende, ristoranti, ecc.) sono invitati a contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche per lasciare i loro contatti ed a prendere il materiale promozionale a disposizione”.

I contatti dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica sono: tel. 0564 561287 e-mail: [email protected]