GROSSETO – Si svolgerà domenica 29 marzo, la settimana precedente alla Pasqua, il mercato straordinario della città di Grosseto, confermato nell’area intorno alle Mura medicee. L’iniziativa si affianca al tradizionale mercato del giovedì e punta a offrire un’ulteriore occasione di acquisto nel centro storico.

Simone Zippilli, presidente Anva Confesercenti, sottolinea come la giornata rappresenti un’opportunità importante per gli operatori del commercio su area pubblica: «Per noi ambulanti è un’opportunità, oltre che di lavoro, per farci conoscere anche a chi non riesce per vari motivi a partecipare al mercato del giovedì».

Zippilli richiama l’attenzione anche sul ruolo delle eccellenze locali e delle attività storiche della zona: «Abbiamo tante eccellenze locali tra i nostri banchi, imprese storiche della Maremma che possono offrire ai cittadini un’esperienza nuova di acquisto ed una ragione in più per visitare il centro storico».

Sul piano organizzativo, il rappresentante di categoria segnala però alcune criticità legate alla disciplina dei mercati straordinari e alla gestione degli spazi: «Purtroppo, per mancanza di linee guida che permettono la realizzazione dei bandi l’amministrazione non ha ancora attuato una soluzione flessibile di mercato straordinario che occupi gli spazi in base alle adesioni, lasciando liberi i posteggi per i cittadini».

Sulla vicenda interviene anche il funzionario Marco Di Giacopo, che richiama l’esistenza di un’intesa di massima con il Comune su un modello di mercato più compatto e organizzato: «L’accordo di progetto su un mercato straordinario compatto, qualitativo che bilanci le esigenze di residenti, parcheggi per i cittadini e soprattutto per un mercato senza spazi vuoti, è in linea di massima già raggiunto con il Comune».

Secondo Di Giacopo, il nodo principale resta la mancanza delle linee guida necessarie per avviare i nuovi bandi, un tema che coinvolge vari livelli istituzionali: «Purtroppo siamo ancora fermi al palo come tanti enti per la mancanza delle linee guida che dovrebbero normare i nuovi bandi, un processo che coinvolge Europa, Ministero e Regioni, ma che sta diventando di una lunghezza smisurata per una categoria che ha bisogno di lavorare e di lavorare nelle migliori condizioni possibili, viste le note difficoltà strutturali e del momento».