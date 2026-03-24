ROSELLE – Nel pomeriggio di domenica 22 marzo, presso la sede del Centro sociale Auser, si è svolto un torneo di burraco il cui ricavato è andato in beneficenza alla Onlus Insieme in rosa.

Fortemente voluto dallo stesso Centro sociale Auser e dalla Onlus Insieme in rosa, è stato coordinato dall’Aps burraco grossetano e numerosi sono stati i partecipanti che si sono sfidati.

Al termine del torneo sono state premiate le prime quindici coppie e il ricavato delle donazioni è stato consegnato ad un rappresentante della Onlus Insieme in rosa.