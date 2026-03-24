FOLLONICA – Arriva la settima edizione del mercatino dell’usato, domenica 12 aprile al Parco Centrale dalle 9 alle 19.

Le cittadine e i cittadini potranno fare richiesta esclusivamente tramite modulo online presente sul sito del Comune di Follonica.

I partecipanti potranno vendere i loro oggetti, purché non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria né di terze persone.

“È un evento che offre la possibilità di riutilizzare gli oggetti usati, tramite scambio o vendita, per allungare il loro ciclo vitale e contribuire alla riduzione dei rifiuti stimolando un’economia circolare – dice il vicesindaco Danilo Baietti -. Come ogni anno, siamo sicuri che ci saranno tante richieste di esposizione e ci sarà un forte interesse e movimento di persone durante la giornata”.

Nel mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.