GROSSETO – La bufera social sul sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna arriva il giorno dopo il referendum. Dopo l’intervento del primo cittadino sui social, a commento del suo voto e delle critiche ricevute per la presunta violazione del silenzio elettorale, la polemica si è moltiplicata per le sue parole che lasciano intendere situazioni al limite della legalità in diversi seggi grossetani.

Cose è successo e le parole di denuncia del sindaco

«Stamattina sono andato a votare – dice Vivarelli Colonna nel video – , ho fatto la consueta foto dove ho depositato la scheda elettorale dopo aver votato, ho fatto un post e uno scatafascio di commenti. “Hai violato il silenzio elettorale, ti dovresti vergognare”. Forse sì, però secondo me anche quelli che si presentano ai seggi sono tanti, con il simbolo, con la spilletta del “No” e pagano le persone. Soprattutto extracomunitari, a Grosseto ce ne sono tanti di seggi in queste condizioni, che avvicinano le persone all’ultimo momento e cercano di convincerle a votare no. Ma secondo voi queste persone lo stanno violando il silenzio elettorale? No, sono essi. Corretto».

Qui il video che è stato ripostato sui social: LINK

Le critiche dei Giovani democratici

«Il sindaco di Grosseto per l’ennesima volta ha perso l’occasione di rimanere in silenzio di fronte alle sue colpe – scrive Cristian Marchini dei Giovani Democratici – Dopo aver dichiarato il suo voto sui social durante il silenzio elettorale, molti cittadini gli hanno contestato la violazione e la sua risposta è stata il solito delirio di onnipotenza e di mistificazione della realtà. In un breve video sbeffeggia chi lo ha contraddetto e muove accuse gravissime,false e infondate contro il comitato del no Grossetano, insinuando che il comitato avrebbe pagato degli extracomunitari per avvicinare fuori dai seggi gli elettori e convincerli a votare no. Oltre al fatto che a primo impatto la dichiarazione fa sorridere, perché non ha senso e non ha alcun nesso logico, la cosa che mi preoccupa di più è che siamo governati da un sindaco che oltre ad amministrare male, modifica la realtà a suo piacimento per creare odio contro chi non la pensa come lui. Da segretario provinciale dei Giovani Democratici condanno totalmente il gesto e come sostenitore del No pretendo delle scuse immediate a tutta la cittadinanza per le illazioni pronunciate».

Il referendum, la scelta degli italiani e gli scenari politici: parla il sindaco

Il girono dopo l’esito referendario, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha commentato anche l’esito della consultazione, soffermandosi sul significato politico del risultato e sulle polemiche delle ultime ore. «Gli italiani hanno scelto: la direzione è chiara e va rispettata. Al di là delle polemiche, credo che il dato più importante sia proprio la volontà espressa dai cittadini, che rappresenta sempre il punto di riferimento per chi amministra e per chi fa politica. È giusto ricordare, però, che questo voto non riguarda in alcun modo il governo della città di Grosseto: si tratta di una consultazione nazionale, che non può e non deve essere strumentalizzata a livello locale. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare come ha sempre fatto, nell’interesse della comunità, senza farsi condizionare da letture improprie o polemiche che nulla hanno a che vedere con l’attività amministrativa».