GROSSETO – Una voragine si è aperta nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, in via dei Mille, causando pesanti disagi alla viabilità cittadina.

Per motivi di sicurezza la strada è stata immediatamente chiusa nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pisacane e via Fratelli Bandiera fino all’intersezione con via Guglielmo Pepe e via Caracciolo. L’area è stata transennata dalla Polizia municipale, intervenuta sul posto per gestire la situazione e deviare il traffico.

La chiusura ha provocato forti rallentamenti, con lunghe code e circolazione a passo d’uomo. La congestione si è estesa rapidamente anche alle zone limitrofe, con ripercussioni già da piazza Ponchielli.

Al momento non si segnalano persone coinvolte, ma la situazione resta critica per la viabilità, in attesa degli interventi tecnici necessari per mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la normale circolazione.

Dalle prime informazioni la voragine sarebbe stata causata da una rottura improvvisa della rete fognaria. Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Grosseto domani, mercoledì 25 marzo, per l’intervento di ripristino.