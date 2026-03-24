GROSSETO – «È stata un’occasione persa di mettere l’Italia alla pari delle altre grandi democrazie internazionali».

A commentare l’esito del referendum è Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«Molto – afferma Minucii – ha contribuito anche la campagna mediatica, con notizie fuorvianti, da parte della Sinistra, che non è volutamente entrata nel merito del provvedimento, ma ha condotto una campagna elettorale per mistificare gli effetti che potevano derivare da una vittoria del Sì».

«A Grosseto è stata combattuta ma, ribadiamo, che non era un voto sul Governo o sull’amministrazione della città. Andiamo avanti proseguendo le nostre battaglie quotidiane al fianco dei cittadini».