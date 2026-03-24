GROSSETO – “Una partecipazione ampia e un messaggio netto da parte degli elettori”. È questa la lettura del risultato referendario offerta dal comitato “Avvocati per il No”, che esprime soddisfazione per la bocciatura della riforma.

Secondo i legali, il voto rappresenta “una risposta chiara in difesa della Costituzione” e conferma le criticità che il comitato aveva evidenziato fin dall’inizio del percorso.

Le critiche alla riforma

La riforma, sottolineano gli avvocati, è stata ritenuta “pericolosa per l’assetto costituzionale” e portata avanti con modalità considerate inappropriate.

“Imporre una riforma così importante a colpi di maggioranza, con contenuti molto discutibili, era sbagliato sin dall’inizio”, affermano, evidenziando come gli elettori abbiano compreso la posta in gioco.

Una società civile mobilitata

Il voto arriva al termine di una fase politica che, secondo il comitato, ha generato una forte spaccatura nel Paese. A questa divisione ha però fatto da contraltare una mobilitazione ampia della società civile, “che non eravamo più abituati a vedere”.

Giustizia al centro del dibattito

Il comitato riconosce che il referendum non ha risolto i nodi della giustizia, ma sottolinea come abbia offerto almeno l’occasione di riportare il tema al centro del dibattito pubblico.

“Non è stata persa l’occasione di parlare di giustizia e dei suoi problemi in maniera serena e pacata”, si legge nella nota, con l’auspicio di un confronto più inclusivo.

Le prospettive dopo il voto

Restano però le preoccupazioni per il clima politico. Secondo gli Avvocati per il No, l’atteggiamento di chi ha sostenuto la riforma rischia di rendere difficile un dialogo costruttivo nel prossimo futuro.

Nonostante ciò, il comitato si dice disponibile a contribuire a un confronto serio e privo delle tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Il ringraziamento ai cittadini

Infine, il ringraziamento viene rivolto ai colleghi che hanno sostenuto l’iniziativa e ai cittadini che hanno condiviso le posizioni del comitato, contribuendo con il loro voto al risultato referendario.