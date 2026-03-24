GROSSETO – Nuova mossa della Pro soccer lab che assieme a Banca Tema hanno firmato un accordo per la prossima stagione calcistica. Tutti i soci Banca Tema che hanno il figlio tesserato con la società neroverdi potranno avere uno sconto di 50 euro sulla quota di iscrizione. Un accordo che, ancora una volta, mostra quanto l’istituto bancario creda nei valori dello sport e dell’attività fisica.

“Siamo felici di continuare il rapporto con Banca Tema – spiega Dasha Plutnik, vicepresidente Pro soccer lab – e riuscire, proprio grazie a questo, a sostenere anche i genitori dei nostri ragazzi. Una collaborazione in cui noi crediamo molto perché finalizzata a sostenere lo sport e i valori che portiamo avanti nei progetti e nelle attività che facciamo durante tutto l’anno. Da parte mia e di tutta la società ancora un grazie a Banca Tema per questa opportunità”.

“Riconosciamo nello sport un fondamentale strumento di crescita per i giovani – dichiara Francesco Carri, presidente di Banca Tema –. Lo sport, e in particolare il calcio, insegna valori essenziali come rispetto, impegno e spirito di squadra, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni”.

“La BCC, da sempre vicina al territorio – prosegue Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema – rinnova il proprio impegno a supporto delle realtà sportive locali, dei giovani atleti e delle loro famiglie”.

Dal prossimo settembre, dunque, si potranno richiedere direttamente nelle sedi di Banca Tema i moduli da compilare e portare alla segreteria della Pro Soccer al momento dell’iscrizione, per ricevere lo sconto. Un rimborso del 20% sulla quota di iscrizione che potrà arrivare fino a un massimo di 50 euro totali per famiglia.

Per informazioni e aggiornamenti sulla società, sui progetti e sulle prossime attività in programma è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o ancora la pagina Facebook o il profilo Instagram e Tik Tok della Pro soccer lab.