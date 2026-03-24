GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha deliberato l’adesione all’avviso pubblico della Regione Toscana, finanziato con risorse Fse+ 2021/2027, relativo alla “Misura Nidi Gratis” per l’anno educativo 2026/2027, con l’obiettivo di sostenere la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia.

«Con il provvedimento, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel garantire un concreto supporto alle famiglie, favorendo l’accesso ai nidi e ai servizi per l’infanzia attraverso l’abbattimento dei costi di frequenza – hanno dichiarato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante -. Con questa adesione rafforziamo il nostro impegno concreto a favore delle famiglie e dei più piccoli. La misura Nidi Gratis rappresenta un’opportunità importante per sostenere l’accesso ai servizi educativi, promuovere l’uguaglianza delle opportunità e conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori».

Per l’annualità 2026/2027 è dunque previsto un finanziamento regionale complessivo stimato in 830mila euro circa, suddiviso in 415.000 euro circa per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, con eventuali variazioni che potranno essere successivamente approvate dagli organi competenti.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire l’attivazione tempestiva delle procedure necessarie.