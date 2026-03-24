GROSSETO – Momenti di disagio nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, alla rotatoria di piazza Barsanti, all’incrocio con via Scansanese, dove un mezzo pesante verso le 16 ha perso gasolio sulla carreggiata rendendo l’asfalto particolarmente scivoloso.

A causa della perdita, tre minorenni in motorino sono caduti mentre transitavano nella zona. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno ha riportato ferite.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia municipale, per gestire la viabilità e la messa in sicurezza dell’area, oltre alla ditta incaricata della pulizia della strada, al lavoro per rimuovere il carburante e ripristinare le condizioni di sicurezza.

L’episodio ha provocato forti rallentamenti al traffico, la strada è stata parzialmente chiusa. Si raccomanda massima attenzione.