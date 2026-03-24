GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 24 marzo 2026
Ariete – Giornata che richiede tatto.
Toro – Concretezza e pazienza.
Gemelli – Comunicazione empatica.
Cancro, segno del giorno – Profondo, protettivo, sensibile ma non fragile. Oggi puoi rafforzare un legame importante grazie alla tua capacità di ascolto.
Consiglio escursione: rilassati alle Terme di Saturnia, dove acqua e silenzio aiutano a sciogliere ogni tensione emotiva.
Leone – Generoso ma misurato.
Vergine – Precisione utile.
Bilancia – Armonia nelle relazioni.
Scorpione – Intensità costruttiva.
Sagittario – Energia equilibrata.
Capricorno – Stabilità concreta.
Acquario – Idee ordinate.
Pesci – Sensibilità ben orientata.