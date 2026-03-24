GROSSETO – È uscito il libro “L’arte di scomparire” di don Marco Gentile, direttore dell’ufficio liturgico della diocesi di Grosseto.

Lo scrittore

Il sacerdote grossetano don Marco Gentile è dottorando presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, direttore dell’ufficio liturgico della diocesi di Grosseto, maestro delle celebrazioni liturgiche della cattedrale e parroco di Maria Santissima Addolorata. Ha realizzato un lavoro che tiene insieme teologia, esperienza e suggerimenti concreti. Il testo non è solo un manuale per cerimonieri, ma una riflessione per tutti i cristiani che desiderano riscoprire nell’Eucaristia non un precetto, ma un incontro vivo.

Il libro

Il libro, inserito nella collana Strumenti formativi, si sviluppa in undici capitoli e un’ampia appendice ricca di curiosità storiche. Al cuore del lavoro c’è la consapevolezza che quello del cerimoniere è un servizio che educa: egli diventa un “pedagogo della liturgia”, aiutando a scoprire che dietro ogni gesto si cela un mistero e che il rito appartiene alla Chiesa intera, non al singolo.

«Con questo libro ho voluto sottolineare come la liturgia non sia una teoria da spiegare, ma un’esperienza vitale da abitare con stupore – spiega don Marco Gentile – Il cerimoniere, scomparendo, si mette al servizio di una ‘danza’ che non appartiene a lui, ma alla chiesa sposa. L’obiettivo è recuperare quella partecipazione piena e consapevole a cui ci ha chiamato il Concilio vaticano secondo, fuggendo da personalismi e soggettivismi per riscoprire la bellezza dei segni. Come diceva Paolo VI, la liturgia è la ‘prima scuola del nostro animò, il luogo dove la vita di Dio ci viene comunicata».

Don Marco tocca anche altri aspetti, a partire dal ministero della bellezza, che rifugge tanto l’estetismo quanto la sciatta banalità, per arrivare alla necessità di formare gruppi liturgici parrocchiali che sappiano custodire, con libertà e obbedienza, il mistero della fede, passando per il rapporto giovani-parrocchie, il servizio all’unità che sta al fondamento della liturgia, i luoghi dell’azione liturgica (altare, ambone, sede, aula liturgica), come si prepara una celebrazione, come “correggere il tiro” durante e i gesti da compiere al termine della liturgia. Primo fra tutti la custodia del dono ricevuto.

Un testo, dunque, che accompagna a riscoprire il dono della Messa e che può fare da bussola anche in preparazione ai riti della Settimana Santa.