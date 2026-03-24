MONTEMERANO – Aggiornamento ore 21.35: Sono i Vigili del fuoco di Sorano ad essere intervenuti sull’incidente frontale avvenuto questo pomeriggio nel comune di Manciano, sulla strada provinciale Follonata.

A bordo di uno dei due mezzi viaggiavano due giovani: la passeggera è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Grosseto con l’elisoccorso mentre l’altro occupante, il conducente, non ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricovero.

Il conducente dell’altra vettura, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti del caso.

Tutti gli occupanti dei veicoli sono riusciti a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Saturnia.

Lo scontro

News ore 20.15: Grave incidente nel pomeriggio lungo la strada provinciale Follonata, nel tratto che collega Montemerano a Saturnia, nel comune di Manciano.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone: una giovane coppia residente a Montemerano e un turista giapponese alla guida dell’altro veicolo.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e l’elisoccorso Pegaso.

Ad avere la peggio è stata la ragazza, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata con elicottero a Siena. Gli altri due feriti sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale di Grosseto con traumi meno gravi.

Viabilità e disagi

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità. Pesanti i disagi al traffico, con deviazioni lungo la viabilità secondaria della zona.

Accertamenti in corso

Restano da chiarire le cause dello scontro: gli agenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.