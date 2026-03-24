GROSSETO – Farsi ritoccare nelle parti intime, per far tornare giovane una vagina troppo rilassata od anche incrementare lunghezza e circonferenza del pene, sarebbero da tempo, anche se non pubblicizzati, gli ultimi regali della “laser chirurgia sessuale”.

Regali un po’ costosi, dato che i loro prezzi oscillano tra gli otto ed i ventimila euro, costi tra l’altro non rimborsabili (?) dal Servizio Sanitario Nazionale. Mentre qualche medico chirurgo starà sicuramente valutando il caso di realizzare dei centri di chirurgia intima femminile e maschile, noi abbiamo pensato di tastare il polso a qualcuno circa questo tipo di nuova tendenza.

Un commercialista cinquantenne, sposato e con figli, è il nostro primo intervistato.

«Premetto – dice il professionista – che fortunatamente non ho bisogno di farmelo ritoccare, ma se ci fosse stata necessità sarebbe stato importante potervi porre rimedio».

La cosa, tra l’altro, potrebbe rappresentare un handicap non soltanto funzionale, ma anche psichico.

Entusiasta invece una trentacinquenne palestrata, ancora single, commessa in un negozio del centro che, dimostrandosi più informata di noi, non solo si dichiara favorevole a sottoporsi un domani ad un “laser ringiovanimento vaginale” od una “laser vaginoplastica”, ma confessa anche che sarebbe propensa ad intervenire sul “punto G”.

Si tratterrebbe di una tecnica consistente nella iniezione di una specie di collagene sopra questa famosa parte anatomica, un apporto che, una volta eseguito, procurerebbe durante la fase dell’amore un maggiore piacere. Ci siamo informati e pare proprio che sia così, anche se ogni 7, 8 mesi il prodotto deve però essere reiniettato.

«Avere cura della propria persona – afferma una signora ultracinquantenne, già nonna e pensionata – è un segno di rispetto per noi stessi. Se possibile, perché non migliorare anche i nostri organi sessuali!?».

«Oggi giorno – dichiara invece un quarantacinquenne avvocato – tutto è destinato a diventare sofisticato. Una vagina ricostruita – aggiunge – può avere maggiori soddisfazioni erotiche, anche se, non giustificata da necessità, sa un po’ di Dottor Faust!».

Non manca neppure chi manifesta una sincera invidia nei confronti di chi può approfittare di queste innovazioni. Con un simpatico senso umoristico, una signora settantacinquenne si lascia scappare un «…magari ai miei tempi avessi potuto anch’io fare questo regalo alla mia Lisetta…».

«Che festa sarebbe stata!», aggiunge sorridendo il marito presente.

Battute a parte, la cosa non disinteressa affatto e anche altri intervistati si sono espressi favorevolmente. Il problema comunque potrebbe sorgere nel dover poi bilanciare le parti del corpo che si vedono con quelle più nascoste, rischiando di avere un viso di settantenne ed una vagina di ventenne.

Sarebbe il caso allora di affermare che «…ha delle bellezze nascoste» e le nuove intime galanterie potrebbero essere del tipo: «hai una vagina che dimostra vent’anni» oppure «con una vulva così conquisterai il mondo!».

Non ci resta che terminare il pezzo e mettere il punto che, per l’occasione, non potrà essere che il… “punto G”!