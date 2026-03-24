Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – A distanza di tre giorni dalla partita contro il Trissino, la Blue Factor scende di nuovo in pista: questo mercoledì sera, alle 20.45 arbitri Luca Molli di Viareggio e Mauro Giangregorio di Giovinazzo la sfida è contro il Sarzana per il recupero della 22esima giornata. Una partita difficile per il quintetto di Massimo Bracali contro i rossoneri liguri di Sergio Festa, un ex, che cercano punti per tentare di scalare qualche posizione in classifica. All’andata il Sarzana al Casa Mora non fece sconti, battendo i biancocelesti per 8-3 e mettendo in mostra una diversa qualità. Il Castiglione è però certamente migliorato durante l’anno, anche se le rose sono diverse.

“Per noi ogni partita è importante – ha detto Mattia Maldini, diventato capitano per l’assenza di Michael Saitta – e vogliamo sempre cercare di conquistare punti. Anche contro il Trissino, con il punteggio alla fine fin troppo largo, abbiamo cercato di dare del filo da torcere a dei campionissimi, che davanti alla porta sono micidiali. A Sarzana continueremo a fare il nostro gioco, così come nella prossima trasferta di sabato a Giovinazzo”. Da verificare le condizioni appunto del portiere Michael Saitta, comunque ben sostituito da Gabriele “gatto” Irace. Per il resto formazione confermata. In serie A1 è la prima volta che le due squadre si affrontano a Sarzana, prima per il Castiglione solo sfide nel campionato di A2 con la seconda squadre del presidente Maurizio Corona, con le due squadre che si erano affrontate a inizio stagione in amichevole nel primo Memorial Massimiliano Faucci.

Serie A1 – 22a giornata recupero 25 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Cgc Viareggio 25/3

Sarzana-Blue Factor Castiglione 25/3

La classifica

Bassano 60 punti; Trissino 59; Cgc Viareggio (22), Valdagno 48; AW Lodi 44; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 34; Follonica 28; Sarzana (22) 25; Azzurra Novara 20; Forte dei Marmi 18; Afp Giovinazzo (22) 14; Castiglione (22) 10; Breganze 6