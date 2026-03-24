SORANO – «Dopo le nostre dimissioni, che hanno portato al commissariamento del Comune, decisione sofferta ma della quale non ci siamo pentiti, a fronte di una situazione diventata insostenibile, abbiamo deciso di ricandidarci».

Ad annunciarlo sono gli ex consiglieri comunali Barbara Belcari, Albano Carrucoli, Francesco Corfidi, Letizia Gagliardi e Matteo Santarelli.

«La nostra lista – annunciano – si chiamerà “Rinnovamento Comune“, perché vogliamo chiudere con il personalismo e con la poca trasparenza nell’amministrare il Comune, che sono stati i motivi principali delle nostre dimissioni. Al tempo stesso ci proponiamo di rinnovare e svecchiare la politica locale, non tanto nel senso anagrafico, ma per migliorare la vita pubblica, sociale e culturale della nostra comunità e allargare la partecipazione. Questo significa, fra l’altro, riconoscere il merito e le capacità delle persone senza favoritismi e senza tener conto delle loro convinzioni politiche».

«Significa anche promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della partecipazione attiva, amministrare il Comune con collegialità e trasparenza, combattendo metodi accentratori di potere personale. E ancora significa agire esclusivamente per il bene comune. Stiamo predisponendo, assieme agli altri candidati e con molti contributi esterni, il programma elettorale che presenteremo ai cittadini e sul quale intendiamo confrontarci con tutte le realtà del territorio» proseguono i cinque ex consiglieri, che aggiungono: «In questi giorni, oltre alla vergognosa lettera anonima che cerca inutilmente di colpire il parroco di Sorano, don Antonio, al quale va tutta la nostra solidarietà e stima, circolano lettere offensive e denigratorie con ricostruzioni false di quello che è accaduto in Comune e del perché è accaduto».

«Le offese qualificano chi le fa e ne confermano il carattere autoritario, ma respingiamo con forza l’accusa, in particolare nei confronti di chi ha avuto incarichi nella giunta, di non esserci impegnati e di aver trascurato, se non peggio, gli interessi e le necessità del territorio. Come abbiamo già documentato in una lettera aperta indirizzata ai cittadini, le cose sono andate in modo ben diverso e abbiamo la serena coscienza di aver lavorato molto. Vorremmo ampliare e concludere questo lavoro e per questo chiediamo e chiederemo la fiducia dei cittadini».