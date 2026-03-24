ROSELLE – Torna il ciclismo Uisp sulle strade di Roselle: domenica 29 marzo è in programma il Memorial Sergio Borzi, gara su strada organizzata da BassiBike in collaborazione con Uisp Ciclismo Toscana. L’appuntamento vale come quarta prova del Tour Toscana Challenge, il nuovo circuito regionale dedicato al settore amatoriale.

Il ritrovo è fissato al Bar Guidoni di Roselle, dove dalle 8 alle 9 saranno aperte le iscrizioni e le operazioni preliminari. La partenza unica è prevista alle 9.30 da Roselle, con quota di partecipazione fissata in 20 euro. Le preiscrizioni vengono raccolte tramite il portale Uisp Ciclismo, seguendo le modalità indicate dal comitato toscano.

Il percorso misura 61 chilometri con un dislivello totale di 550 metri. Il tracciato tocca le località di Roselle, Stiacciole, Arcille, bivio Campagnatico, Marrucheti, di nuovo Stiacciole e Roselle, quindi il bivio Vecchia Aurelia, Bottegone e arrivo in via Batignanese al terzo chilometro. Si tratta di un percorso mosso, caratterizzato da continui saliscendi che possono selezionare il gruppo prima del finale.

La gara è aperta alle categorie Elite Sport, Master M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e Donne, secondo i regolamenti del ciclismo Uisp su strada. La prova è valida per l’assegnazione dei punti del Tour Toscana Challenge e rientra a pieno titolo nel calendario primaverile del movimento amatoriale regionale.

Per ulteriori informazioni organizzative e dettagli logistici, compresi i contatti dei referenti, 3205574288.