Foto di repertorio

PAGANICO – Paganico vivrà un’altra pagina di storia fluviale con l’undicesima edizione di Vivifiume Ombrone, l’appuntamento sportivo organizzato da Uisp Grosseto e dall’associazione Terramare. L’evento è in programma sabato 11 aprile e riporterà gli appassionati lungo le rive del fiume, tra trekking immersi nei boschi collinari, discese in canoa e sup tra rapide sinuose, rafting guidato e gravel avventuroso tra castelli e vigneti. Nato nel 2015 come iniziativa pionieristica del comitato Uisp Grosseto per promuovere gli sport outdoor e trasformare il contratto di fiume in uno strumento concreto di valorizzazione territoriale e comunitario, Vivifiume Ombrone ha saputo conquistare un posto fisso nel calendario nazionale Acquaviva Uisp. Grazie anche all’impegno e alla passione del suo ideatore e organizzatore Maurizio Zaccherotti, ha proposto edizioni eccellenti come la decima del 2025 con oltre cento partecipanti e un nuovo partner che ne ha amplificato il successo, e confermando il suo ruolo di attrazione turistica per l’Ombrone, da sempre crocevia di natura selvaggia e tradizioni maremmane.

L’evento, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Civitella Paganico, prende il via alle 11 alla Casa del Fiume di Paganico, con ritrovo generale per tutti i gruppi sportivi, apertura iscrizioni a 10 euro che include l’assicurazione obbligatoria e organizzazione con le guide responsabili, per poi dare il via alle 12 agli itinerari personalizzati, con una pausa pranzo al sacco intorno alle 13,30 che lascia spazio a soste panoramiche, rientri previsti dalle 16,30 e gran finale con cena buffet della Proloco Paganico alle 17,30 a 15 euro da prenotare all’iscrizione. Il trekking curato da Terramare regala un anello affascinante di 14 km da Paganico verso Civitella Marittima e il belvedere di Poggio Riccio a 180 metri di quota, tra antiche strade vicinali, campi coltivati, boschi verdi e una vista mozzafiato sul borgo medievale, su fondo sterrato e sentieri di media difficoltà con 300 metri di dislivello che richiedono scarpe da trekking, acqua, pranzo al sacco e kway nello zaino, sotto la guida esperta di Giulia Mugnai (3890518094).

La navigazione in canoa, sup o rafting continua a rappresentare il cuore dell’evento: dal ponte di Monte Antico a Paganico snoda per circa 15 km un tratto caratteristico dell’Ombrone con andamento sinuoso tra le campagne maremmane e senesi, passando per la confluenza del torrente Orcia che crea spiaggette e canali laterali. Attenzione obbligatoria a semplici ma insidiosi tratti idraulici influenzati dai livelli del fiume da verificare il giorno stesso, con attrezzatura propria indispensabile (casco e giubbotto salvagente imprescindibili), punto d’imbarco a un chilometro dal paese e sbarco a Paganico, mentre per il rafting con guide Terramare i posti sono limitati a 18 su prenotazione diretta con Maurizio Zaccherotti (3890518094) o Massimo Contri (3471439201), tecnico nazionale kayak Uisp.

Non da meno l’escursione mountain bike gravel affidata alla Scuderia 2DiPicche, un anello epico di 41 km e 500 metri di dislivello che parte sotto le mura storiche di Paganico, segue la ciclabile fino all’imbarcadero di Monte Antico con salita al castello per una pausa panino con vista sulla valle dell’Ombrone e i vigneti del Brunello di Montalcino, per poi rientrare su strade bianche spettacolari e single track divertenti verso la Casa del Fiume tra le 16,30 e le 17, su un tracciato di media difficoltà che richiede buon allenamento, padronanza del mezzo, casco rigido obbligatorio, kit di riparazione forature al seguito e rispetto tassativo del codice della strada su percorsi aperti al traffico, con bici consigliate gravel, mtb o e-bike con gomme tassellate (niente da corsa o passeggio) e possibilità di noleggio da Mbm Bike Store contattando Fabrizio al 3394609310, mentre Fausto Ciacci (3382171904) coordina l’attività ciclistica di sabato.

Aperto a tutti gli sportivi provvisti di propria attrezzatura, con il sostegno del Comune di Civitella Paganico, Ciclostorici Maremmani, Scuderia 2DiPicche e altre realtà locali, Vivifiume Ombrone si conferma un classico della primavera toscana che intreccia sport, ambiente e aggregazione, trasformando il fiume in protagonista di un weekend all’aria aperta; per iscrizioni, dettagli e conferme contattare i referenti indicati o la segreteria Uisp al numero 0564417756.