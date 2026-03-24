SORANO – La biblioteca Comunale di Sorano ospita giovedì 26 marzo alle 15:30 un’iniziativa pubblica d’informazione e formazione promossa da Motus delle Colline del Fiora sul Codice rosa che, a Grosseto è diventato rete regionale nel 2016, costituisce un momento fondamentale per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di abusi e di violenze.

L’iniziativa vedrà la presenza di Agnese Mattera, psicologa e responsabile del consultorio delle Colline dell’Albegna e di Giulia Fantaccini, referente territoriale Codice Rosa delle Colline dell’Albegna. Introdurrà l’incontro il comandante Luciano Mattarelli, di Motus e sono previsti contributi e testimonianze de La casa di Hilde e dello stesso Motus.