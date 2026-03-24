ORBETELLO – Un cane senza vita, forse un dimil pit o un amstaff a detta di chi l’ha visto da vicino, anche se la razza non è chiara, è approdato sulla spiaggia della Giannella, ad Orbetello, questa mattina, poco dopo le 12.

Il corpo del cane sarebbe già gonfio con il pelo parzialmente staccato, segno che potrebbe essere in acqua da più di un giorno.

A segnalare la cosa sui social l’associazione animalista la Casa di Gioia che ha postato le foto e fatto un appello per capire se qualcuno riconosce il cane.

Sul posto, come conferma l’assessore Roberto Berardi, è intervenuta la Polizia municipale e segnalato all’ufficio ambiente, che è quello competente. Il Comune ha attivato il servizio di recupero. Un veterinario procederà poi alla lettura di un eventuale microchip per capire se il cane avesse un proprietario che magari lo sta cercando, e valutare se la morte sia o meno accidentale.