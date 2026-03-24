SCARLINO – Aperto il bando per le borse di studio “IoStudio” promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025-2026.

Per gli studenti delle scuole superiori residenti nel Comune di Scarlino che vorranno partecipare, le domande devono essere inviate entro venerdì 17 aprile al Comune tramite Pec, raccomandata A/r oppure consegna a mano all’ufficio Protocollo, previo appuntamento.

L’intervento rientra nell’ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, contribuendo alle spese per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto e per l’accesso a beni e servizi culturali.

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti residenti nel Comune di Scarlino, iscritti a un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritario, per l’anno scolastico 2025-2026, appartenenti a nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.748,78 euro e che non hanno beneficiato del contributo regionale “Libri gratis” per lo stesso anno scolastico.

L’importo della borsa di studio è stabilito in 250 euro, con la possibilità di essere incrementato fino a un massimo di 500 euro in base alle risorse disponibili a livello regionale.

Il Comune provvederà alla verifica delle istanze e alla trasmissione dell’elenco degli ammessi alla Regione Toscana, che redigerà la graduatoria unica regionale da inviare al ministero per l’assegnazione definitiva delle borse di studio.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio scuola al numero 0566 38529 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] .

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Scarlino.