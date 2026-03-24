GROSSETO – Polisportiva Barbanella Uno sugli scudi anche a Barberino di Mugello al campionato regionale individuale CSI categoria medium. Grossetane in pedana con ben 44 atlete del settore promozionale – molte delle quali alla prima esperienza competitiva – nonché prime assolute per numero di partecipanti.

Nonostante l’emozione, le ginnaste hanno sostenuto, con impegno e determinazione, ottime prove sui vari attrezzi, ottenendo grandi risultati.

Partendo dal programma individuale, vince la medaglia d’oro nella classifica assoluta, categoria Lupette (7 anni) Dyana Veronica Terminali, alla sua prima gara, mentre ottiene la medaglia di bronzo Chiara Biagioli, la più piccola in gara del team grossetano, nella categoria Pulcine (5 anni).

Primo posto di specialità per Celeste Cucini al corpo libero nella categoria tigrotte seguita da Giovanna Carobene che ottiene un ottimo quinto posto su oltre 70 atlete partecipanti.

Passando, invece, al programma a squadre, secondo posto per la formazione Lupette (6-7anni) composta da Ginevra Barbagli, Rachele Francalacci, Nathalie Nappi e Carolina Paladini. Secondo gradino del podio per la categoria Allieve, anche per il gruppo formato da Valentina Bellovino, Greta Borracelli, Martina Gianmarino, Zaira Tornesi e Ilaria Zambernardi e sempre medaglia d’argento per la squadra Ragazze di Irene Marcotulli, Dafne Tinti, Aurora Perla, Matilde Nardi e Chyzhkowa Yaroslava.

Infine, un buon bronzo per le Tigrotte Dahiana Maldonado Ramirez, Greta Peluso, Camilla Pagliarin e Arianna Visciano.

Le allenatrici Claudia Salvatore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dei risultati ottenuti e si preparano a scendere di nuovo in campo per le prossime competizioni