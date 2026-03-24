Foto di repertorio

GROSSETO – La Pro Sport ASD Fossombroni è lieta di annunciare l’avvio dell’Educamp Vacanze e Sport, un’esperienza estiva dedicata a bambini e ragazzi all’insegna del divertimento, dello sport e della socialità. L’iniziativa prenderà il via dal 15 giugno al 31 luglio, con attività programmate dal lunedì al venerdì.

Le attività prevedono partenza alle 7:50 da Grosseto, con rientro previsto alle 17:00 a Grosseto

L’iniziativa, promossa da Pro Sport ASD Fossombroni, sarà coordinata per gli aspetti organizzativi dal professor Amedeo Gabbrielli e dalla professoressa Gabriella Corzani; al Coordinamento tecnico e istruttori Matteo Di Marzo e Giovanni Castelle e a supporto delle attività saranno presenti Thomas Chechi, Ilaria Petitto ed Andres Gabbrielli.

Il programma prevede attività sportive in spiaggia e in acqua, giochi di gruppo e momenti ricreativi, con possibilità di pranzo al sacco o presso strutture convenzionate.

L’Educamp rappresenta un’importante occasione per vivere l’estate tra sport, mare e crescita condivisa, in un ambiente sicuro, educativo e qualificato.

Per eventuali informazioni rivolgersi a Matteo Di Marzo 389 027 00 52

Per iscriversi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMysFDaoG7dJw2kCVOOOOu-SafQjChro-GMwIyQKujDk96g/viewform?usp=publish-editor