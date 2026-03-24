GROSSETO – Gli alunni dell’Isis Fossombroni hanno ottenuto il pass per tornare a Euroschool 2026. Per la manifestazione dedicata alle scuole di tutta Europa si conferma anche quest’anno l’alto patrocinio del Parlamento europeo, oltre a quello della Rai, dell’Ordine dei giornalisti e di partner di rilievo dell’imprenditoria italiana come La Casa del Cioccolato Perugina, Alma Scuola internazionale di cucina, Farchioni, Conad, Banco Desio e molti altri.

Con il progetto Goccia di Futurismo, ideato dalla professoressa Sonia Gallo, docente d’arte, oltre 130 alunni del liceo, ma anche della 5A AFM dell’Isis Fossombroni, hanno ottenuto di far parte delle scuole che parteciperanno a Euroschool 2026.

Circa 80 alunni del liceo si esibiranno anche sull’immenso palco della struttura con una performance coreografico-musicale dedicata al Futurismo, nata da un’idea della professoressa Gallo.

Nel progetto della scuola è stato integrato un concorso d’arte, Il Futurismo addosso, in cui gli alunni del liceo delle classi 1AL, 1BL, 1CL, 2AL, 2BL, 2CL e 3BL hanno disegnato un bozzetto per la maglietta che indosseranno in scena.

Il primo classificato ha visto il proprio disegno stampato sulle t-shirt per tutti; anche il secondo e i due terzi classificati ex aequo hanno ricevuto in premio una maglietta con il loro disegno.

La cerimonia ufficiale di proclamazione dei vincitori si svolgerà mercoledì 25 marzo in aula magna e sarà presieduta dalla dirigente scolastica, alla quale verrà donata anche una delle t-shirt con la stampa del disegno vincitore.

Tutti gli alunni partecipanti a Euroschool 2026 potranno inoltre partecipare a masterclass e laboratori, in cui presenteranno i propri progetti, e visitare lo zoo e i tre giardini terapeutici gestiti dalla comunità.

Nei quattro giorni di Euroschool 2026, che si terrà ad Amelia, in provincia di Terni, presso la Comunità Incontro fondata da don Gelmini, si alterneranno varie personalità di spicco del panorama imprenditoriale, artistico e politico, che interagiranno con gli alunni in masterclass e laboratori di vario genere: dagli incontri dedicati agli eroi antimafia e al contrasto di ogni forma di violenza e bullismo, a quelli sulle imprese innovative e sulla cucina di qualità, fino al laboratorio Scrivi la tua proposta di legge, in cui gli alunni potranno presentare le loro proposte all’europarlamentare Brando Bonifei, che per la rivista Forbes è uno dei dieci politici più influenti in Europa.

Non mancherà un dibattito su intelligenza artificiale vs intelligenza umana con il professor Mario De Caro, docente di filosofia morale all’Università Roma Tre e alla Tufts University di Boston.

Euroschool 2026 ospiterà anche padre Jawad Alamat, presidente dell’Oiec (Organizzazione internazionale dell’insegnamento cattolico), riconosciuta dalla Santa Sede e con status consultivo presso l’Onu, l’Unesco e il Consiglio d’Europa.

In mostra, durante la manifestazione, anche le copie delle auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, coinvolte nell’attentato di Capaci, presentate dall’associazione Lampeggiante Blu, impegnata nel recupero, restauro e salvaguardia del patrimonio storico delle auto delle forze dell’ordine che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Una manifestazione europea esclusiva e a numero contingentato a cui l’Isis Fossombroni ha avuto accesso grazie a un progetto di qualità che porterà gli alunni a svolgere un compito autentico e formativo per la loro crescita, oltre a interagire con studenti di altre scuole italiane ed europee che, come loro, hanno guadagnato il pass per Euroschool 2026.

Ma l’eccellenza locale presente all’evento di Amelia ha anche un’altra punta di diamante: il premio per inediti pop Autori al Centro, nato e sviluppato in Maremma, vedrà la finale nazionale della sua terza edizione proprio a Euroschool 2026. L’originale format del concorso, ideato e diretto da Anna Del Vacchio, con brani italiani inediti interpretati in lingua dei segni dalle performer LIS grossetane Laura Petrucci ed Emma Cupani, in collaborazione con Ens Sp Grosseto, ha infatti ricevuto il pass per Euroschool, confermando come il nostro territorio presenti eccellenze valide e interessanti anche a livello internazionale.