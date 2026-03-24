MONTE AMIATA – Intervento sulla condotta dell’acqua da parte dell’Acquedotto del Fiora.

AdF sarà al lavoro giovedì 26 marzo a Santa Fiora per l’allaccio della bonifica idrica in via Giacomo Matteotti. I lavori sono in programma dalle 14.15 alle 17.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nella frazione di Marroneto. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.30.

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